13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обвиняется в получении взяток за поверку средств измерений. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Мужчина с октября 2011 года по июль 2017-го неоднократно получал взятки за выполнение в обход установленных процедур в кратчайшие сроки работ по поверке средств измерений, составление и выдачу соответствующих свидетельств и поверительных клейм-наклеек. Сумма взяток составила Br949 и $2 770.
Уголовное дело направлено прокуратурой города в суд Центрального района Минска. Житель столицы, работавший в одном из республиканских предприятий, обвиняется в получении взяток и превышении служебных полномочий.
Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-
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