3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин организовал в гараже нарколабораторию, где выращивал коноплю, готовил и фасовал полученный товар, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"У сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска имелась оперативная информация о том, что неработающий житель столицы причастен к сбыту наркотических средств на всей территории города, - рассказала официальный представитель РУВД Лилиана Жиленкова. - Для дальнейшего сбыта наркотических средств 34-летний мужчина организовал лабораторию, где выращивал их, готовил к продаже и вакуумной фасовке. Как пояснил сам задержанный, делал это для собственного потребления, а остатки продавал".

Оперативники нашли в гараже у мужчины полимерный мешок с землей с кустом конопли, три лампы накаливания, 7 вентиляторов, таймер времени и около 790 г высушенной марихуаны, 5 г гашиша, а также 4 марки.

Возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), согласно которой мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-