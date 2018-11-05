5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин отрезал себе мизинец в торговом центре и бросил его в консультанта из-за отказа продать телефон, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Кальварийской. Неработающий 40-летний минчанин обратился к консультанту салона связи с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. "Девушка сообщила, что у него не погашены долги за пользование мобильными услугами компании. На месте минчанин погасил задолженность, однако служба безопасности оператора связи все равно не позволила совершить этому клиенту какие-либо кредитно-денежные операции, - рассказали в ГУВД. - Выйдя из салона связи, мужчина направился в торговый зал продуктового магазина. Отыскал кухонный нож в одном из отделов и распаковал его, положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После этого он взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где бросил ее в лицо консультанту, которая не оформила ему телефон в кредит".

Оперативникам мужчина пояснил, что этим он отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула, так как если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долги бы и не погашал. Прибывшие медики выяснили, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Он был немедленно доставлен в больницу.

Этим летом фигурант освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас сотрудники Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку по этому факту.-0-