18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о фальшивомонетничестве. "Следствием установлено, что 34-летний житель столицы 14 июня на рынке "Тутэйшы" по пр.Партизанскому сбыл поддельную купюру номиналом Br50. Женщина-продавец попросила помощи в размене представителя администрации, который проходил мимо вместе с милиционером. Подлинность вызвала подозрение, и мужчина был задержан для разбирательства. При этом он попытался выбросить еще 4 аналогичные купюры. Также при себе у него была обнаружена Br50 с идентичным серийным номером", - проинформировала Марина Дранькова. Экспертиза показала, что денежный билет, которым расплатился мужчина, - подделка.

При осмотре дома подозреваемого изъято многофункциональное устройство для печати и иная компьютерная техника. Для выяснения всех обстоятельств проводятся следственные действия, назначены экспертизы. "Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты). Он находится под стражей. Ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности", - отметила Марина Дранькова.

Следователи просят граждан быть бдительными при операциях с деньгами, в особенности на рынках. Необходимо проверять наличие элементов защиты: водяного знака, защитной нити, меток для людей с ослабленным зрением, совмещающихся и скрытых изображений.-0-

Фото СК по Минску