16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка унесла $17 тыс. из квартиры, в которой присматривала за инвалидом, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД столицы задержали 57-летнюю жительницу Минска за кражу денег из квартиры по улице Воронянского.

Эта женщина с 30 января 2017 года по 7 февраля 2018-го подменяла свою коллегу и присматривала за 37-летним инвалидом детства. Однажды, воспользовавшись отсутствием матери инвалида дома, злоумышленница похитила $17 тыс. Это была часть лежавших на шкафу сбережений семьи. Для сохранности украденного женщина сначала сняла ячейку в банке, а после передала их на хранение своей знакомой.

В результате проведенных оперативных мероприятий злоумышленница была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража) УК.-0-