2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Двое неработающих парней украли сбережения религиозной общины в Шумилино, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое неработающих 1995 и 1996 годов рождения через подвальное помещение проникли в здание прихода Матери Божьей Фатимской и украли из сейфа принадлежавшие общине доллары, евро и белорусские рубли на общую сумму почти Br6 тыс. Находившиеся там же доллары и евро на сумму Br2,6 тыс. председателя приходского совета злоумышленники также присвоили себе. Выявить грабителей помогли камеры видеонаблюдения, установленные в костеле незадолго до этого происшествия из-за ряда мелких краж, случившихся ранее.

Правоохранители установили, что эти преступления также совершили фигуранты нынешней кражи: мужчины некоторое время работали при костеле. В их отношении Шумилинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси.-0-