Минчанка везла в машине более 100 бутылок виски и водки без акцизов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска и ОГАИ Центрального РУВД задержали 44-летнюю минчанку, у которой обнаружено и изъято 108 л алкогольной продукции. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

В своем автомобиле воспитательница одного из детских садов столицы перевозила 108 бутылок виски и водки без белорусских акцизов, а также документов, подтверждающих легальность покупки. "Общая стоимость составила более Br1,4 тыс., - рассказала Екатерина Добровольская. - В отношении минчанки был составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков)".

Согласно постановлению суда 108 л алкоголя конфискованы и обращены в доход государства. Женщина заплатит Br245 штрафа.-0-