Минчанка, выманившая у знакомых более Br246 тыс., приговорена к 6 годам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка, которая выманила у знакомых более Br246 тыс., приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.

Суд Советского района признал уроженку Армении виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Государственный обвинитель Лилиана Литвинюк в ходе судебных прений запрашивала для фигурантки наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества.

Как следует из обвинения, женщина в течение семи лет - с января 2010 года по январь 2017-го - завладела имуществом потерпевших на общую сумму более Br246 тыс. Деньги брала у знакомых, но об истинных целях их использования не сообщала. В числе потерпевших (а всего их 19) оказалась 84-летняя пенсионерка. Используя доверительные личные отношения, обвиняемая умышленно ввела женщину в заблуждение и выманила у нее более $21 тыс., 3 тыс. евро, а также золотые кольца, печатку, цепочки.

По словам фигурантки, деньги ей требовались на развитие бизнеса в сфере общепита. На тот момент она действительно была учредителем кафе в городе, но приобретать новое оборудование не намеревалась. Кроме того, некоторым знакомым, которые ей одалживали деньги, обвиняемая сообщала, что средства нужны на дорогостоящее лечение матери, а после - на ее похороны. Для подтверждения платежеспособности показывала различные объекты строительства, которые якобы находятся у нее в собственности, рассказывала, что ее финансово поддерживают предприниматели и знаменитые российские актеры.

Известно, что женщина была привилегированным членом игровых клубов. Затраты за разовое посещение могли составлять около Br2,5 тыс.-0-