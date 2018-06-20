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Мингорсуд оставил без изменения приговор бывшим должностным лицам ФСЗН и Нацбанка

Происшествия 20.06.2018 | 17:26
Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты и Национального банка, оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников - без удовлетворения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Решением суда Ленинского района Минска от 18 апреля фигуранты признаны виновными в совершении ряда коррупционных преступлений. В частности, бывшая управляющая ФСЗН Людмила Бачило приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. Бывший начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов получил 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима - также с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Сотруднику Нацбанка Анатолию Морозу назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима, со штрафом в размере 400 БВ на сумму Br9,8 тыс. Его заместителю Екатерине Павловской - 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 БВ на сумму Br7 350, с конфискацией имущества. Обоим назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности.

Как сообщалось ранее, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе по закупке оборудования для нужд фонда.

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Экс-председателю правления ЕРИП Олегу Веремейчику назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности.

Приговор вступил в законную силу.-0-

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коррупция, Минск, суд
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