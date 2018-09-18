Мингорсуд оставил без изменения второй приговор бизнесмену Муравьеву

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд оставил без изменения второй приговор бизнесмену Александру Муравьеву, сообщили БЕЛТА в суде.

Что касается этого эпизода преступной деятельности, в мае суд Ленинского района Минска признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать определенные должности на срок три года. Муравьев пытался оспорить это решение в Мингорсуде, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

В январе 2017 года суд Фрунзенского района Минска назначил обвиняемому 11 лет лишения свободы. Его признали виновным, в частности, в мошенничестве в особо крупном размере, организации завладения имуществом, совершенной должностным лицом с использованием служебных полномочий, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание Муравьеву составило 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать определенные должности.-0-