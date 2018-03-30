Минские таможенники обнаружили в посылке с конфетами 25 тыс. евро

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 марта 2018, Пт
+4°C
Переменная облачность EUR 2.4032
USD 1.9501
RUB 3.4023
Главное
Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию
Президент
"Настоящие, мужественные люди" - Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Игр в Пхенчхане
Президент
Кобяков поручил завершить реконструкцию трассы М6 до II Европейских игр
Регионы
Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше
Общество
Жилье для более чем 7 тыс. многодетных семей планируется построить в Беларуси в 2018 году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры
14:26 Президент
ФОТО: Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс в ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"
14:14 Заголовки новостей
Лыжные ботинки производства "Марко" появятся к новому зимнему сезону
14:12 Новости компаний
В Кричевском районе браконьер с ножом напал на госинспектора
13:49 Происшествия
ФОТО: Спасатели провели эвакуацию в торговом центре "Столица"
13:44 Заголовки новостей
Проект закона о платежных услугах будет вынесен на общественное обсуждение
13:28 Экономика
В Минске двое несовершеннолетних задержаны за распространение психотропов
13:25 Происшествия
Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал
13:22 Экономика
Экологичный кондиционер, умные жалюзи и другие изобретения поразили жюри конкурса "Энергомарафон"
13:12 Общество
Молодежный патриотический центр в Брестской крепости заработает ко Дню Победы
13:11 Регионы
Юные футболисты и тренер из России госпитализированы в Гродно с подозрением на кишечную инфекцию
13:03 Происшествия
В Азербайджане из-за шторма приостановлено движение судов
13:02 Азербайджан
Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше
12:59 Общество
В Германии сильные снегопады привели к массовым ДТП и отмене поездов
12:51 В мире
В Минске братья похитили трактор с территории автобусного парка
12:43 Происшествия
БелАЗ выпускает карьерный самосвал грузоподъемностью 290 т
12:37 Экономика
Спасатели провели учебную эвакуацию в торговом центре "Столица"
12:32 Регионы
Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличены в среднем на 7,4%
12:28 Регионы
При строительстве дома для нуждающихся в Крупках генподрядчик проворачивал махинации
12:25 Происшествия
Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
12:25 Политика
Все новости
Сюжеты
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Проверки безопасности Проверки безопасности
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минские таможенники обнаружили в посылке с конфетами 25 тыс. евро

Происшествия 30.03.2018 | 11:01
Фото ГТК
Фото ГТК

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку незаконного перемещения 25 тыс. евро в международном почтовом отправлении, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

Почтовое отправление, поступившее из Франции, было адресовано 27-летнему жителю Минска. Отправитель в таможенной декларации заявил о перемещении в посылке шоколадных конфет и одежды. Между тем стоимость товара в документах указана не была.

При проведении таможенного досмотра с применением рентгеноборудования установлено наличие в двух коробках шоколадных конфет крупной суммы в иностранной валюте. Денежные средства были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне коробок под сладостями.

Запрещенная к пересылке в международных почтовых отправлениях иностранная валюта изъята. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК.

Государственный таможенный комитет напоминает, что перемещение иностранной валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $200.-0-

﻿
Теги
ГТК, таможня
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4032 BYN 2.399 BYN 2.406 BYN
USD
1.9501 BYN 1.948 BYN 1.952 BYN
RUB
3.4023 BYN 3.39 BYN 3.407 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МНС о корректировке Налогового кодекса
Все видео

Фотоновости

Мицкевич провел выездной прием граждан в Дятлово
Все фото

Инфографика

Беларусь - Россия Из общего объема экспорта Беларуси в 2017 году на долю России приходилось 43,9%, импорт из России составил 57,2% общего объема импорта Беларуси. Товарооборот между странами составил $32,4 млрд.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко о финансировании спорта: шальных денег не будет, но за результат будем платить
Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры
Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию
Политика
Фото из архива Девять законопроектов планируется рассмотреть на открытии весенней сессии Палаты представителей
Беларусь подтверждает неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации - Шадурский
Экономика
Михаил Мясникович Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции - Мясникович
Проект закона о платежных услугах будет вынесен на общественное обсуждение
Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал
Общество
Шоколадка, приобретенная в магазине "Бруснічка", обернулась для многодетной семьи из Могилева квартирой в Минске! 61-й тур "Удачи в придачу!": шоколадка из "Бруснічкі" обернулась квартирой в Минске, а "Хендэ Крета" выиграли досрочно!
Экологичный кондиционер, умные жалюзи и другие изобретения поразили жюри конкурса "Энергомарафон"
Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше
Регионы
Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличены в среднем на 7,4%
Молодежный патриотический центр в Брестской крепости заработает ко Дню Победы
Спасатели провели учебную эвакуацию в торговом центре "Столица"
Спорт
Дарья Домрачева Домрачева: здорово, что наш труд ценится
Футболисты БАТЭ вступают в сезон с новым спонсором - Минским тракторным заводом
Лельчицкий "Альянс" выиграл "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе дивизиона Б
Технологии
Фото из архива Только 4,1% белорусов в возрасте 16-24 лет не пользуются соцсетями
Tesla отзывает 123 тыс. автомобилей Model S из-за коррозии деталей
Полет американских астронавтов на Луну запланирован на 2023 год
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Министерство культуры подготовило предложения по решению проблемы закрепления кадров
Прокат художественного фильма "Не игра" стартует в кинотеатрах страны 12 апреля
Международный фестиваль камерной музыки пройдет в Полоцке с 5 апреля по 8 мая
В мире
Следственный комитет России задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"
В Азербайджане из-за шторма приостановлено движение судов
В Германии сильные снегопады привели к массовым ДТП и отмене поездов
Калейдоскоп
Полмиллиона человек смотрели прямую трансляцию спасения кота
В Калифорнии продавцов кофе обязали предупреждать об опасности напитка
Звезда "Игры престолов" сыграет в "Чудо-женщине 2"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия