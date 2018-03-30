Минские таможенники обнаружили в посылке с конфетами 25 тыс. евро

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку незаконного перемещения 25 тыс. евро в международном почтовом отправлении, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

Почтовое отправление, поступившее из Франции, было адресовано 27-летнему жителю Минска. Отправитель в таможенной декларации заявил о перемещении в посылке шоколадных конфет и одежды. Между тем стоимость товара в документах указана не была.

При проведении таможенного досмотра с применением рентгеноборудования установлено наличие в двух коробках шоколадных конфет крупной суммы в иностранной валюте. Денежные средства были аккуратно завернуты в фольгу и спрятаны на дне коробок под сладостями.

Запрещенная к пересылке в международных почтовых отправлениях иностранная валюта изъята. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК.

Государственный таможенный комитет напоминает, что перемещение иностранной валюты в посылках запрещено. Исключение составляют письма с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $200.-0-