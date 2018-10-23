Минское полиграфическое предприятие недоплатило свыше Br410 тыс. налогов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция Минска и центрального региона во время проверки столичного коммерческого предприятия, оказывающего полиграфические услуги, выявила уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Установлено, что в 2011-2017 годах предприятие получало от лжепредпринимательских структур фиктивные документы, которые вносились в бухгалтерский учет и позволяли занижать реальный размер налоговой базы. Всего столичная фирма недоплатила в бюджет свыше Br410 тыс.
В отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).
Предпринимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба.-0-
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