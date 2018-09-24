Могилевчанин хранил дома более 2,5 кг марихуаны

24 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Милиционеры задержали 28-летнего могилевчанина, который по месту жительства хранил более 2 кг невысушенной и более 550 г высушенной марихуаны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич.

Молодой человек заказывал сортовые семена конопли на территории России через интернет и возделывал их на земельном участке в районе реки Днепр. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области во время срочной экспертизы установили, что представленное на исследование вещество является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной.

В настоящее время оперативники устанавливают факты распространения и сбыта наркотика на территории области.

Подозреваемый находится под стражей. Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств), которая предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.-0-

Фото УНиПТЛ УВД