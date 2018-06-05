Могилевчанин требовал выкуп за свою "рабыню"

5 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении 24-летнего могилевчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.208 (вымогательство) УК Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Обвиняемый с марта по апрель текущего года неоднократно под угрозой насилия предъявлял 27-летней местной жительнице требования о передаче ему $1 тыс. за получение права личной свободы. Обвиняемый считал себя хозяином, а потерпевшую - своей рабыней и решил, что может распоряжаться ее личной жизнью. Кроме того, обвиняемый требовал у парня потерпевшей выкуп за женщину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками 11-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси (по Могилевской области).

В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Во время обыска по месту жительства обвиняемого изъяты предметы (инвалидная коляска, плакат с призывами о помощи в лечении больных детей, банка с монетами), дающие основание полагать, что мужчина подвергал потерпевшую, а также других граждан принудительному труду. По этому факту следствие даст правовую оценку действиям фигуранта.

К 24-летнему мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-