26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара в Жодино заставляла девушку попрошайничать. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.181-1 УК (использование рабского труда) в отношении семейной пары, которая с 2015 года использовала девушку в качестве рабыни.

Жительница Борисова оказалась в трудной жизненной ситуации. В свое время она поругалась с семьей и ушла из дома. "У девушки не было отца, а мать злоупотребляла спиртным. В доме проживали отчим, сестра вместе с сожителем, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Жить ей было негде, - сказал начальник Жодинского ГОВД Виталий Пручковский. - Обстоятельства сложились таким образом, что в скором времени она оказалась в семье одной из этнических диаспор. За крышу над головой и еду расплачивалась тем, что ухаживала за детьми, убиралась в доме, готовила. Затем под психологическим давлением с использованием физического насилия ее принудили попрошайничать".

Супруги напечатали тексты с просьбами помочь якобы больным родственникам. "Девушку они привозили к магазину или городскому рынку, ставили в определенное место, а сами контролировали: что она делает, сколько денег ей дают. Когда собиралась определенная сумма, ее забирали. За несколько часов в день девушка "зарабатывала" от Br50 до Br200, - сообщил начальник отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми Жодинского ГОВД Михаил Рогов. - Данные факты были задокументированы правоохранителями. Семейная пара и 25-летняя девушка были задержаны. По их месту жительства изъяты различные листовки с просьбой оказания материальной помощи".

Дальнейшая проверка установила, что информация в текстах о больных людях - вымысел. Проводятся следственные действия. По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что девушка вменяема, никаких явных признаков отклонения в психике нет.

Как напомнили в милиции, заниматься попрошайничеством запрещено. Если гражданин назойливо пристает к прохожим, то это административное правонарушение - мелкое хулиганство (назойливое приставание к гражданам). Если сотрудниками милиции установлен факт, что граждане просят милостыню не по своей воле, а людей эксплуатируют, то это квалифицируется как совершение уголовно наказуемого деяния.-0-