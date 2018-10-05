Могилевчанина задержали за хранение крупной партии марихуаны

5 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители задержали могилевчанина, который хранил более 1,4 кг марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома Владислав Ковалев.
Неработающий и несудимый молодой человек (1991 года рождения) хранил наркотики в автомобиле и гараже возле своего дома по улице Терехина в Могилеве. "Марихуана изъята. Проводятся оперативные мероприятия по проверке всех связей задержанного, а также информация на предмет сбыта им наркотиков, поскольку уже 100 г этого дурмана считается крупной партией", - отметил Владислав Ковалев.
Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств). Могилевчанину грозит до 5 лет лишения свободы.-0-
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