17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники пресекли незаконное перемещение более 40 т яблок. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

При проведении специального мероприятия в Краснопольском районе сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с районным отделом внутренних дел приостановили движение автомобилей SCANIA и DAF. В грузовых отсеках транспортных средств находилось более 40 т польских яблок. Товаросопроводительные документы, предоставленные водителями, оказались недействительными. Общая стоимость яблок составила более Br60 тыс.

Таможенники также установили, что гражданин России, сопровождавший товар, находится в межгосударственном розыске как скрывшийся от дознания органов внутренних дел на территории России. Он доставлен в Ленинский РОВД Могилева для дальнейших разбирательств.

По фактам нарушения законодательства Могилевская таможня начала административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-