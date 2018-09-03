3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молоковоз сбил школьницу в Слониме, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Девятиклассница возвращалась со школы 1 сентября. На улице Подлесной она вышла из автобуса. "Не дожидаясь возможности перейти дорогу безопасно, девочка выскочила из-за автобуса и стала перебегать проезжую часть. Мимо в это время проезжал молоковоз. Наезда избежать не удалось", - отметили в ГАИ. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
В ГАИ подчеркнули, что сейчас, в начале учебного года, очень важно и родителям, и учителям напомнить детям о правилах поведения на дорогах, в том числе об опасности внезапного появления на проезжей части.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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