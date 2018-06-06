6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиционер спас выскочившего на дорогу ребенка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении Департамента охраны.

Все произошло 1 июня, в Международный день защиты детей, когда прапорщик милиции Октябрьского отдела охраны Сергей Шейко возвращался домой после окончания рабочего дня. Вблизи АЗС на проспекте Клецкова он заметил ребенка, который неожиданно выкатился на детской машине на проезжую часть. К мальчику приближался автомобиль, однако ни водитель, ни ребенок из-за припаркованных машин видеть друг друга не могли.

"Ситуация могла бы закончится печально, но милиционер, рискуя своим здоровьем, сумел удержать мальчишку", - отметили в управлении Департамента охраны, добавив, что гордятся поступком своего сотрудника.-0-