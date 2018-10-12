12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники выманивали у жительниц Гродно деньги под предлогом трудоустройства за границу, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил два уголовных дела по фактам завладения денежными средствами граждан путем обмана под предлогом трудоустройства за границей (ч.1 ст.209) УК.

В начале октября с заявлениями в милицию обратились две 26-летние неработающие жительницы Гродно. Девушки нашли в интернете объявления о трудоустройстве за рубежом. Организатор в переписке пообещал им легальную работу в одной из европейских стран. Для этого нужно было перечислись ему $70 с каждой. Однако после того как деньги были отправлены, неизвестный не спешил выполнять свои обязательства. Вскоре с аналогичным заявлением в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Гродно. Она также хотела получить легальную работу в Европе, для чего отправила неизвестному $145.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что все три потерпевшие перечислили денежные средства неизвестным физическим лицам в Украину", - отметил Сергей Шершеневич. Следователи не исключают, что жертвами мошенников могли стать и другие граждане, и при наличии какой-либо информации просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0152) 72-41-25, 72-42-41, 72-40-40 или 102.-0-