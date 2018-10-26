Мошенница после выхода из колонии вселилась в конфискованный у нее дом

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд постановил выселить из конфискованного дома под Гродно женщину, незаконно вселившуюся в него. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Еще в сентябре 2015 года женщина была осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Ей было назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

"По приговору суда специальной конфискации в доход государства подлежал жилой дом в деревне Коробчицы Гродненского района, который обвиняемая приобрела на добытые преступным путем деньги", - говорится в сообщении прокуратуры. Для исполнения приговора суда Гродненский центр недвижимости неоднократно проводило аукционы по продаже данного объекта недвижимости, однако торги признавались несостоявшимися.

После условно-досрочного освобождения из колонии летом 2017 года бывшая владелица вселилась в конфискованный дом.

Прокурор Гродненского района обратился в интересах государства в суд с исковым заявлением о выселении женщины из этого дома без предоставления другого жилого помещения. Исковые требования прокурора суд Гродненского района удовлетворил в полном объеме. Гродненский областной суд и Верховный суд оставили жалобы ответчицы без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения.

Повторные торги по продаже конфискованного объекта недвижимости состоялись - жилой дом реализован победителю аукциона.-0-