Мужчина пытался пересечь белорусско-украинскую границу по паспорту брата

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался пересечь белорусско-украинскую границу па паспорту брата. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
В пункте пропуска "Мокраны" 19 февраля 49-летний мужчина, назвавшийся гражданином Беларуси, пытался пересечь границу по чужому паспорту. При проверке пограничники определили, что этот документ не принадлежит предъявителю.
Мужчина пояснил, что для того, чтобы успешно попасть в Украину, решил воспользоваться паспортом родного брата. Его собственный документ для этих целей не подходит: он до сих пор не нашел возможности заменить паспорт гражданина СССР на белорусский.
В отношении задержанного начат административный процесс. Устанавливается личность мужчины, после этого будет дана правовая оценка его действиям.-0-
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