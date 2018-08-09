9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина ради селфи забрался на вышку воинской части в Вилейском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Днем 6 августа 36-летний житель Мозыря залез на одну из вышек, расположенных на территории воинской части в деревне Шиловичи, и сделал селфи. Его увидел исполняющий обязанности командира войсковой части и сообщил в дежурную часть РОВД. На место вызова выехала оперативная группа, правонарушитель был задержан", - рассказала заместитель начальника Вилейского РОВД Екатерина Млечко.
На допросе мужчина пояснил, что после развода и увольнения с работы путешествует автостопом по Беларуси. В Шиловичах его внимание привлекли вышки, он захотел взобраться на одну из них для съемки. Что и сделал, проигнорировав таблички предупреждения об охраняемом объекте. После задержания правонарушителя снимок был уничтожен.
Милиция рассматривает вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст.23.14 Кодекса об административных правонарушениях "Незаконное проникновение на охраняемые объекты". Санкция по данной статье - штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.-0-
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