Мужчину будут судить за избиение охранника, не пустившего его пьяным в минское метро

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчину будут судить за избиение охранника, который не пустил его пьяным в минское метро, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователи Первомайского (Минска) районного отдела СК завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который избил инспектора службы безопасности Минского метрополитена. "Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд", - проинформировала Марина Дранькова.

Для выяснения всех обстоятельств следователи допросили участников и свидетелей, провели осмотры, проанализировали телефонные соединения, видеозаписи камер наблюдения. К делу приобщены заключение судебно-медицинской экспертизы и акт освидетельствования.

"По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.366 УК (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечению правонарушений, в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей или общественного долга)", - добавила официальный представитель УСК по Минску.

Установлено, что обвиняемый днем 13 ноября 2017 года, будучи пьяным, пытался пройти на станцию метро "Уручье". Инспектор службы безопасности, следуя должностной инструкции, не пустил его на платформу. Мужчина начал возмущаться, и охранник вызвал наряд милиции. До его прибытия нарушитель спокойствия покинул вестибюль. Но вскоре вернулся и ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо, а когда тот упал - ногой в живот. Нападавшего задержали быстро, когда он входил на станцию со стороны другого вестибюля. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку у него нет постоянного места жительства в Беларуси.-0-

Фото УСК по Минску