На белорусско-литовской границе в вагонах с удобрениями изъяли 35 тыс. пачек сигарет

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрабандисты пытались переправить через "Бенякони" 35 тыс. пачек сигарет в вагонах с удобрениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Дважды контрабанду находили 4 октября. "Ранним утром на железнодорожной станции Бенякони при оформлении на выезд из Беларуси грузового поезда Лида - Вайдотай пограничный наряд в одном из вагонов с калийными удобрениями обнаружил 20 тыс. пачек сигарет. Позже, около 20.00, лидские пограничники заметили посторонние следы на одном из вагонов аналогичного грузового состава, который ехал в Литву. При досмотре были найдены 15 тыс. пачек сигарет", - рассказали в Госпогранкомитете.
По информации сотрудников таможни, общая стоимость подакцизных товаров - свыше Br34 тыс. Разыскиваются причастные к противоправной деятельности.-0-
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