На границе с Украиной за неделю задержали 12 нарушителей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники за неделю задержали 12 нарушителей белорусско-украинской границы, которые пересекли ее вне пунктов пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Так, 3 октября в 500 м от линии границы пинские пограничники задержали мужчину без документов. Как выяснилось позже, это житель украинской деревни Дроздынь. "Во время поиска были обнаружены еще двое неизвестных. Они при виде пограничников попытались скрыться и не реагировали на законные требования представителей власти. Военнослужащие для их остановки произвели три предупредительных выстрела", - рассказали в Госпогранкомитете.
В отношении задержанных составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4711 BYN
|2.467 BYN
|2.474 BYN
|USD
|2.1537 BYN
|2.152 BYN
|2.156 BYN
|RUB
|3.2414 BYN
|3.23 BYN
|3.243 BYN