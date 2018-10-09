На границе с Украиной за неделю задержали 12 нарушителей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники за неделю задержали 12 нарушителей белорусско-украинской границы, которые пересекли ее вне пунктов пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Так, 3 октября в 500 м от линии границы пинские пограничники задержали мужчину без документов. Как выяснилось позже, это житель украинской деревни Дроздынь. "Во время поиска были обнаружены еще двое неизвестных. Они при виде пограничников попытались скрыться и не реагировали на законные требования представителей власти. Военнослужащие для их остановки произвели три предупредительных выстрела", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанных составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы.-0-