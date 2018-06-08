На рынке "Ждановичи" задержали 13 нелегальных мигрантов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рынке "Ждановичи" в Минске задержаны 13 нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники подразделений по гражданству и миграции 1 и 6 июня провели рейдовую отработку территории ТД "Ждановичи". На предмет легальности пребывания в Беларуси проверены 67 иностранных граждан.
В результате выявлены и задержаны 13 иностранцев, нарушивших законодательство о правовом положении иностранных граждан в Беларуси. Они привлечены к ответственности.-0-
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