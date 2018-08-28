На столичном рынке мужчина до смерти избил минчанина из-за арбузов

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина до смерти избил минчанина на одном из столичных рынков, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в милиции, 23 августа в больницу скорой помощи с территории рынка на ул.Тимирязева с травмами был доставлен 37-летний житель столицы. В результате он скончался. "Правоохранители установили, что минчанин на рынке обратился к неизвестному с просьбой взять испорченные арбузы, которые тот убирал. Во время беседы между ними произошел конфликт, мужчина избил минчанина, - рассказали в ГУВД. - Сотрудники милиции установили, что это был ранее судимый неработающий 39-летний житель г.п.Радошковичи Молодечненского района".

Центральный (г.Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.-0-