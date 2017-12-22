На стройплощадке в Витебске погиб рабочий

22 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке в Витебске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия случилась сегодня на стройплощадке по ул. Чапаева (напротив д. 18), где возводится многоэтажный дом. В ходе прокладки траншеи для коммуникаций при проведении горных работ произошел обвал грунта. Под завалами оказались два работника строительной организации. Один из них выжил, тело второго - мужчины 1958 года рождения - извлекли спасатели, сообщение о случившемся которым поступило в 11.28.

В настоящее время осмотр места происшествия проводят следователи Витебского городского отдела СК.-0-