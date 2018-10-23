На трассе Минск-Гродно влобовую столкнулись легковушка и фура

23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск-Гродно лоб в лоб столкнулись легковушка и фура. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня в Ивьевском районе. Легковушка и большегрузный автомобиль столкнулись около полудня недалеко от деревни Залейки. Четверо людей, находившихся в легковой машине, доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.-0-
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