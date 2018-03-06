На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лед и утонула девочка

6 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На Западной Двине в черте Новополоцка сегодня утонула 11-летняя девочка. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла днем. Известно, что две девочки гуляли на левом берегу Западной Двины в районе улицы Парковой. В какой-то момент дети вышли на реку, и одна из них ушла под лед. Вторая девочка доставлена в больницу. Она находится в шоковом состоянии - все случилось у нее на глазах, она пыталась спасти подружку. На помощь детям пришли рыбаки, но вытащить провалившегося ребенка не удалось.

"Тело девочки пока не найдено, всплыл только рюкзак. На месте происшествия работают следователи Новополоцкого городского отдела СК. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Обследование реки ведут водолазы", - рассказала Светлана Сахарова.

На Западной Двине сейчас высокий уровень воды, на месте трагедии сильное течение, что существенно затрудняет поисковые работы.

"На реках тонкий лед, выходить на который крайне опасно. Особенно хочется напомнить о мерах предосторожности любителям селфи", - подчеркнула представитель УСК.

Не исключено, что дети пошли на реку для того, чтобы сделать фотографии. -0-