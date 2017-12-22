22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоторговца из Беларуси задержали в Саратове, сообщили БЕЛТА в главном управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Задержание произошло вечером 19 декабря. "Мужчина разыскивался Московским РОВД Бреста за совершение особо тяжкого преступления по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Он находился в розыске с 2015 года. Белорусская милиция совместно с российскими правоохранителями проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых он и был задержан. В отношении разыскиваемого судом 21 декабря была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен под экстрадиционный арест", - рассказали в главном управлении. Задержать преступника удалось благодаря тесному взаимодействию УВД Брестского облисполкома и главного управления МВД России по Саратовской области.

Некоторые СМИ сообщали о том, что мужчину задерживал ОМОН в связи с тем, что в Беларуси он совершил побег из-под стражи. "Белорусская сторона такой информацией не обладает. По достоверным данным, в июне 2015 года мужчина скрылся от следствия и все это время находился в розыске", - отметили в МВД.-0-