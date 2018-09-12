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Нарушения при хранении сельхозмашин выявлены в Минской области

Происшествия 12.09.2018 | 17:53
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при хранении и эксплуатации сельскохозяйственных машин в период уборочной кампании выявлены в Минской области, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Кирилл Арцименя.

В частности, прокуроры при проверке организаций АПК Узденского района установили, что работники некоторых хозяйств оставляли без присмотра незапертый транспорт организаций. Трактора, комбайны и другая техника находились с открытыми дверями и ключами в замках зажигания, что могло привести к хищению.

Нарушения в сфере подготовки и эксплуатации сельхозтехники, зерносушильных комплексов, зернохранилищ установлены в сельхозорганизациях Березинского, Борисовского, Вилейского, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Крупского, Молодечненского, Мядельского, Любанского, Пуховичского, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского районов. В некоторых организациях эксплуатировались транспортные средства, не прошедшие гостехосмотр.

Для оперативного устранения нарушений прокуратура в адрес руководства местных исполнительных и распорядительных органов, организаций АПК внесла 33 представления, вынесла 21 предписание. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности и правил дорожного движения привлекли 10 работников сельхозорганизаций, к дисциплинарной ответственности - 45 должностных лиц.-0-

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Теги
Минская область, проверки, прокуратура, сельхозтехника
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