Нелегалы из Шри-Ланки пытались попасть через Беларусь в ЕС в прицепе автопоезда

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа нелегалов из Шри-Ланки пыталась попасть через границу Беларуси в ЕС в прицепе автопоезда, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Нелегалы были задержаны в результате международной операции. Сотрудники погранспецподразделения - Отдельной службы активных мероприятий совместно с пограничным управлением ФСБ России пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной транзитной миграцией. К спецоперации привлекались также сморгонские пограничники. "Вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска "Каменный Лог" автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра. В опломбированном полуприцепе при осмотре выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 25-28 лет, без документов. Таким способом они пытались незаконно выехать в страны ЕС", - проинформировали в ГПК.

Водитель автопоезда - россиянин и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. "В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-