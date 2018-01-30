Общий ущерб от вредоносного ПО "Андромеда" превышает $10 млн

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий ущерб от вредоносного программного обеспечения "Андромеда" превышает $10 млн. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
В ноябре 2017 года на территории Беларуси была успешно проведена совместная операция Следственного комитета, МВД и ФБР по пресечению деятельности участников международной киберпреступной группировки "Андромеда".
Благодаря плодотворной совместной работе правоохранителей, удалось установить цепочку распространителей и управляющих серверами вредоносного ПО. "По последним данным, поступившим от американской стороны, центр по борьбе с киберпреступностью одной из компаний с мировым именем обладает информацией о том, что общий ущерб от действий лиц, использовавших программное обеспечение "Андромеда", превышает $10 млн", - рассказал Иван Носкевич.
** Полный текст интервью на сайте БЕЛТА.-0-
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