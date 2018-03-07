7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемая по делу "Калипсо Тур" признала вину частично, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом руководитель туристического агентства утверждает, что умысла на мошенничество она не имела.

Суд Октябрьского района Минска сегодня приступил к разбирательству по этому уголовному делу. Обвиняемая - руководитель "Калипсо Тур" - обвиняется в мошенничестве в сфере туристических услуг.

Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба В том числе речь идет о суммах свыше Br2,6 тыс., Br4 тыс. Некоторые обвиняемые ходатайствовали для обвиняемой о максимальном наказании. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В обвинении говорится, что уроженка Минска единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП "Борздый" и ООО "Калипсо Тур". Реализуя единый преступный умысел, преследуя цель быстрого незаконного обогащения, из корыстных побуждений она умышленно вводила потерпевших в заблуждение относительно цели использования денежных средств. Те передавали деньги за туры в Черногорию, Испанию, Болгарию, Грецию, Турцию, но в путешествие так и не улетели, поскольку женщина распорядилась средствами по своему усмотрению.

С октября 2016 года по июль 2017-го путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания туристических услуг обвиняемая завладела денежными средствами потерпевших на сумму более Br280 тыс., что составляет особо крупный размер.

Обвиняемая заключена под стражу.-0-