Обвиняемые по делу гомельских таможенников приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Гомельской таможни и представителей коммерческих структур, которые обвинялись в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Так, в зависимости от роли в противоправной деятельности фигуранты признаны виновными в получении взятки, передаче взятки по поручению взяткодателя, даче взятки, мошенничестве и др.

Самый большой срок получил Дмитрий Погарцев - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Александр Исаченко приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, Сергей Савельев - к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Что касается остальных фигурантов, они также получили немалые сроки - от 3 лет ограничения свободы до 7 лет лишения свободы. Двоим предпринимателям назначены серьезные штрафы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

По версии следствия, сотрудники таможни получали взятки за беспрепятственный проезд фур с товаром из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Преступная группа действовала на протяжении нескольких лет.-0-