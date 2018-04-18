Оглашение обвинения по "делу Кныровича" будет продолжено 19 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор продолжит оглашение обвинения по "делу Кныровича" 19 апреля, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Фрунзенского района Минска.
Всего в уголовном деле 45 томов. Около половины обвинения зачитали сегодня. На это потребовалось несколько часов. Оглашение продолжится 19 апреля в 10.15.
Перед судом по делу предстали пять человек, в числе которых сам Александр Кнырович - бизнесмен и блогер, соучредитель ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также даче взятки. Директор компании, замдиректора по экономике и финансам, замдиректора по продажам и ведущий экономист в зависимости от их роли в противоправной деятельности обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, даче взятки. Все обвиняемые находятся под стражей.
Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура. Учредителем российской коммерческой компании "СТИ-Трейдинг" выступала мать Кныровича, которая не знала об истинных целях ее создания.-0-
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