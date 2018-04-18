Оглашение обвинения по "делу Кныровича" будет продолжено 19 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор продолжит оглашение обвинения по "делу Кныровича" 19 апреля, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Фрунзенского района Минска.

Всего в уголовном деле 45 томов. Около половины обвинения зачитали сегодня. На это потребовалось несколько часов. Оглашение продолжится 19 апреля в 10.15.

Кнырович уклонился от уплаты около Br3,4 млн налогов В обвинении, предъявленном одному из учредителей, директору общества "СарматТермо-Инжиниринг" Владимиру Дашкевичу, говорится, что он совместно по предварительному сговору с Кныровичем и при пособничестве Максимова и Кускова уклонился от уплаты налогов на общую сумму более Br2,9 млн.

Перед судом по делу предстали пять человек, в числе которых сам Александр Кнырович - бизнесмен и блогер, соучредитель ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также даче взятки. Директор компании, замдиректора по экономике и финансам, замдиректора по продажам и ведущий экономист в зависимости от их роли в противоправной деятельности обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, даче взятки. Все обвиняемые находятся под стражей.

Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура. Учредителем российской коммерческой компании "СТИ-Трейдинг" выступала мать Кныровича, которая не знала об истинных целях ее создания.-0-