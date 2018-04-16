Ограбление ювелирного магазина в Гомеле раскрыто по горячим следам

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограбление ювелирного магазина, совершенное 15 апреля в Гомеле по улице Победы, раскрыто по горячим следам, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По его словам, неизвестный мужчина в капюшоне и солнцезащитных очках похитил с витрины магазина 17 золотых цепочек различного плетения общим весом 335,25 г на сумму Br49 102. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РОВД Гомеля задержали безработного гомельчанина 1998 года рождения. Во время обыска по его месту жительства похищенное было обнаружено под ванной и изъято.

По факту совершения грабежа возбуждено уголовное дело.-0-