Около 1 га дикорастущего мака обнаружили в Мядельском районе

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 га дикорастущего мака выявили сотрудники милиции в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Поле дикорастущего мака 11 июня правоохранители обнаружили во время рейда у деревни вблизи озера Нарочь. "Первоначально информация о маке поступила участковым инспекторам милиции Мядельского РОВД от местного жителя. Сотрудники УВД Миноблисполкома, проводившие в районе рейды, проверили поступившие сведения. Информация подтвердилась, - рассказали в управлении. - В общей сложности речь идет о площади около 1 га. Запрещенное растение скосили силами местного сельхозпредприятия".

При проверке участков и подворий в деревне также был выявлен мак. В тех случаях, когда речь идет о дикорастущих растениях, хозяевам участков даны рекомендации об уничтожении запрещенных сорняков. В двух случаях по поводу растущего мака в огороде начаты административные процессы.

Правоохранители напоминают, что согласно ст.16.1 КоАП посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - повод для привлечения к ответственности. Штрафные санкции могут достигать 20 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).-0-

Фото УВД Миноблисполкома