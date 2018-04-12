Около 10 т макулатуры сгорело в Пинске

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске огнем уничтожено около 10 т бумажного вторсырья, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. В 21.07 на пульт дежурного ГРОЧС поступил звонок о возгорании на территории ЧПУП "Брествторресурсы" по ул. Брестской. По прибытии пожарных расчетов на место происшествия было установлено, что на открытой площадке горит бумажное вторсырье. По информации ЧПУП, всего там хранилось около 70 т непрессованного бумажного вторсырья. Огнем повреждено около 10 т макулатуры.

Менее чем за полчаса пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.-0-