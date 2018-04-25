25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 м рельсов похитили с узкоколейной железной дороги в Быховском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
О пропаже рельсов 24 апреля сообщил в милицию мастер ОАО "Торфопредприятие Днепровское". Он рассказал, что их похитили на 21-м км узкоколейной железной дороги, которая ведет на торфоразработку у д.Бовки. "Была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции обнаружили спрятанное в лесу оборудование, которое злоумышленники использовали для демонтажа рельсов и их распила", - информировали в УВД.
Позже сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Быховского района. В отношении них районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц).-0-
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