25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 м рельсов похитили с узкоколейной железной дороги в Быховском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

О пропаже рельсов 24 апреля сообщил в милицию мастер ОАО "Торфопредприятие Днепровское". Он рассказал, что их похитили на 21-м км узкоколейной железной дороги, которая ведет на торфоразработку у д.Бовки. "Была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции обнаружили спрятанное в лесу оборудование, которое злоумышленники использовали для демонтажа рельсов и их распила", - информировали в УВД.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Быховского района. В отношении них районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц).-0-