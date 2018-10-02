Около 5 тыс. незадекларированных евро изъяли у россиянина

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском пункте таможенного оформления "Брест-Центральный" сотрудники Брестской таможни пресекли незаконное перемещение через границу иностранной валюты без декларирования, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

33-летний россиянин возвращался домой поездом Париж-Москва. При опросе заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Между тем при досмотре среди личных вещей пассажира таможенники обнаружили незадекларированные 13,4 тыс. евро и $200.

В соответствии с законодательством ЕАЭС перемещаемая через границу наличность в эквиваленте более $10 тыс. подлежит обязательному таможенному декларированию. Превышавшие установленный эквивалент 4850 евро и $200 изъяты до решения суда, 8550 евро возвращены гражданину. В отношении россиянина таможня начала процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 (недекларирование наличных денег) КоАП.-0-