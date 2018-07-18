Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил Шуневич

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили БЕЛТА в МВД.

В милицейском ведомстве проинформировали о высокой степени готовности к операции.

Как сообщалось, в Заславле произошло разбойное нападение на банк. Туда выехали сотрудники милиции, руководство УВД, на месте работает следственно-оперативная группа. В здании филиала банка мужчина взял в заложники женщину.-0-