Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил Шуневич

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили БЕЛТА в МВД.
В милицейском ведомстве проинформировали о высокой степени готовности к операции.
Как сообщалось, в Заславле произошло разбойное нападение на банк. Туда выехали сотрудники милиции, руководство УВД, на месте работает следственно-оперативная группа. В здании филиала банка мужчина взял в заложники женщину.-0-
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