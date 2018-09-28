Движение поездов останавливалось на Московской линии Минского метрополитена

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение останавливалось на Московской линии Минского метрополитена, сообщили БЕЛТА очевидцы.

В метро объявляли об остановке движения поездов на первой линии.

"В 17.50 из-за неисправности подвижного состава был отменен один поезд на участке Площадь Ленина - Институт культуры. Выдан резервный состав. Движение восстановлено, линия работает в штатном режиме", - сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.-0-