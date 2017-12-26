Отец и сын погибли на пожаре под Гродно

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе на пожаре погибли отец и сын, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О ночном пожаре в деревне Шембелевцы Гродненского района сообщили очевидцы. К месту происшествия направились 5 расчетов спасателей, представители служб взаимодействия. Горел деревянный жилой дом.

Возгорание было ликвидировано. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены дома. Под обрушившимися элементами обнаружено тела хозяина дома, пенсионера 1938 года рождения и его 41-летнего сына.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-