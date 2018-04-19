Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Лидского мясокомбината

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гродненской области открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО "Лидский мясокомбинат", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Первое общее собрания кредиторов назначено на 18 июля.

Назначенный судом временный управляющий, проведя анализ финансового состояния ОАО, установил, что организация является неплатежеспособной и неплатежеспособность имеет устойчивый характер.

Мясокомбинат с 1991 года занимался производством мясных продуктов, но за последние несколько лет потери и убытки организации привели к ее неплатежеспособности. Даже реализация всех активов не позволяет рассчитаться по всем финансовым обязательствам.

Собрание акционеров в мае 2017 года приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления и необходимости подачи заявления в суд. Производственная деятельность организации была остановлена с июля 2017 года.-0-