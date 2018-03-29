29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
"Обрушилась часть перил на пешеходном мосту у Быховского рынка. Никто не пострадал. Дорожно-мостовое предприятие уже устанавливает временные деревянные перила", - проинформировал Владимир Врублевский.
Решением вопросов, связанных с данным мостом, будут заниматься местные власти.-0-
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