Пешеход погиб под колесами фуры в Березинском районе

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе под колесами фуры погиб пешеход, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Вероника Барковская.
Авария произошла 22 августа около 21.30 на дороге Борисов - Березино - Бобруйск вблизи деревни Каменный Борок. "Житель Кличева за рулем автопоезда Iveco в сцепке с прицепом наехал на мужчину. Пешеход погиб на месте происшествия, - рассказала Вероника Барковская. - С помощью эксперта Березинского районного отдела ГКСЭ и проведенной дактилоскопии была в кратчайшие сроки установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Березинского района 1968 года рождения". Световозвращающими элементами пешеход обозначен не был.
Березинский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-
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