11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе (Витебская область), сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 16.53 в МЧС поступило сообщение о падении мотодельтаплана на поле вблизи д.Лутово Ушачского района. Пилот погиб", - проинформировали в ведомстве.

"Прибывшие на место трагедии спасатели обнаружили одноместный дельтаплан в поле на удалении около 400 м от населенного пункта. На месте падения обнаружен труп мужчины-пилота, его личность и принадлежность летательного аппарата устанавливается. Место падения оцеплено работниками РОВД", - сообщила официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, на месте падения летательного аппарата работают следователи и эксперты. Туда направилась передвижная криминалистическая лаборатория, имеющаяся в распоряжении УСК. Идет выяснение причин и обстоятельств трагедии.-0-